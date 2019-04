ERPSaM contempla descentralização no diagnóstico e tratamento da doença mental

A descentralização no diagnóstico e tratamento da doença mental foi uma das ideias destaque na apresentação da Estratégia Regional para a Promoção da Saúde Mental (ERPSaM). Assim sendo, o objetivo é aumentar os disgnósticos e tratamentos nos cuidados de saúde primários, os centros de saúde.

A ERPSaM foi apresentada esta terça-feira no Colégio dos Jesuítas, assente em 5 eixos estratégicos, pela Vice-Presidente do IASaúde, Bruna Gouveia. A estratégia contempla o período de 4 anos, de 2019 a 2022 e nasce da evidência do crescente impacto das problemáticas da saúde, afirma a Vice-Presidente do IASaúde.

O primeiro eixo estratégico passa por reforçar a investigação na saúde mental da população da Região Autónoma da Madeira.

No que à prevenção e diagnóstico diz respeito, o objetivo passa por desenvolver ações orientadas para a construção de comunidades saudáveis, com especial atenção na infância/adolescência e idade adulta, além da dinamização de programas de educação e sensibilização da população para a promoção da saúde mental e a prevenção da doença mental ou comportamentos associados, com especificidade nas áreas da depressão, ansiedade, demência, comportamentos suicidas e suicídio.

Neste sentido é importante também, no âmbito da ERPSaM, desenvolver programas de formação para profissionais de saúde na área da saúde mental, bem como promover ações na área da saúde mental no âmbito de programas/projetos de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O terceiro eixo desta estratégia refere-se ao tratamento especializado, onde o objetivo passa por reestruturar o modelo de organização e financiamento dos serviços de saúde mental na RAM, no sentido de descentralização e de desinstitucionalização. Ainda no tratamento especializado, importa reforçar as equipas de saúde mental nos serviços de saúde.

A dinamização de projetos de reintegração na comunidade está contemplada no quarto eixo da estratégia, e a promoção a articulação entre as unidades prestadoras de cuidados de saúde mental e outras estruturas de saúde, do setor da educação, dos serviços sociais, da justiça e outras organizações da sociedade civil, é um dos pontos do quinto eixo estratégico.