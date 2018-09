Escassez de matérias primas e conflitos internacionais. Como os carros elétricos podem tornar-se um problema mundial

A Comissão Europeia (CE) tem liderado a iniciativa desde o ano passado para promover “a liderança global da União Europeia (UE) no campo de veículos limpos”. O desafio é mais complicado ao que parece. Por um lado, é difícil posicionar a indústria automóvel europeia na frente da inovação e do desenvolvimento tecnológico. Por outro, reduzir até 40% das emissões de CO2 dos consumidores, até 2030, que é o compromisso assumido no Acordo de Paris (2015), está a revelar ser uma grande dificuldade., escreve o El País.

Os designados carros híbridos ou elétricos, estão cada vez mais a roubar uma fatia maior no mercado.

Em Portugal, a tendência tem vindo a crescer notoriamente. As construtoras principais deste mercado e os governos estão cada vez mais à procura de maneiras de incentivar os consumidores a optarem pela solução mais ”verde”. As grandes cidades europeias já começaram a integrar no movimento: Inglaterra e França admitiram a intenção de proibir a venda de carros a diesel e gasolina a partir de 2040. Londres, Roma, Barcelona e Madrid estão a implementar medidas semelhantes para reduzir a poluição dos tubos de escape.