Escola Azul promove educação marinha junto dos estudantes

Arrancam hoje, dia 10 de maio, as ‘Jornadas Nacionais da Escola Azul’, um programa educativo que tem como missão promover a literacia dos temas ligados aos oceanos em Portugal.

O evento terá lugar a partir das 10 horas, no terminal de cruzeiros do porto de Leixões, em Matosinhos, com uma intervenção de Ana Paula Vitorino, ministra do Mar.

“Este programa nacional distingue e orienta as escolas portuguesas que trabalham nesse âmbito, criando uma comunidade de ‘Literacia do Oceano’, que aproxima escolas, professores, alunos, setor do mar, municípios, universidades e outras entidades com papel ativo na educação marinha”, destaca um comunicado do Ministério do Mar.

Estas ‘Jornadas Nacionais da Escola Azul’ decorrem entre hoje amanhã, contando cm mais de 250 participantes.