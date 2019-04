Escola de Santa Cruz vai ter sala do futuro

A Escola Básica e Secundária de Santa Cruz vai ser contemplada com uma sala do futuro, assegurou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, durante uma visita efectuada esta quarta-feira ao estabelecimento escolar.

“Trará grandes benefícios para os alunos”, disse o governante. Na sua intervenção Albuquerque salientou a importância de a Madeira apostar em áreas como a “inteligência artificial, a tecnologia 3 e 4 D”, e de os jovens na escola terem contacto com essas tecnologias inovadoras.

Albuquerque comprometeu-se ainda a arranjar a sala de oficinas da Escola de Santa Cruz. O governante disse ainda que uma das plataformas do seu programa de Governo passa pelas novas tecnologias, pelo acesso dos alunos à robótica, a possibilidade interagir tempo real de integrar novos programas pedagógicos, e ainda a introdução componente de inovação tecnológica no currículo escolar.

De referir que a Escola do Galeão já tinha sido contemplada com essa sala do futuro.