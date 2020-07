Escolas da Madeira recolhem 1771 mil quilos de resíduos elétricos e eletrónicos

As escolas da Madeira recolheram 1771 mil quilos de resíduos elétricos e eletrónicos, pilhas, e baterias, no âmbito do programa Escola Eletrão referente ao ano lectivo 2019/2020, que contou com mais de 350 escolas do país e recolheu mais de 125 toneladas.

Na Madeira a escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, foi responsável pela recolha de mais de uma toneladas de equipamentos.

“Numa edição que contou com muitas novidades e que foi concluída já durante o período de confinamento, com a grande maioria das escolas encerradas, os resultados obtidos superaram as expectativas e reforçam a importância da sensibilização para a separação de resíduos junto dos mais jovens”, refere a organização.

Entre essa novidades esteve o Quiz Electrão, um jogo que permitia debater temas como: reciclagem, valorização de resíduos, recursos naturais e prevenção de incêndios.

O quiz foi jogado um total de 6251 jogos de tabuleiro e travadas 3059 batalhas.

Esta edição da Escola Eletrão incluiu a distribuição pelas escolas do livro ‘Electrão? Conheço bem, muito obrigado!’, destinado aos alunos do 2º ciclo, que debatia temas como a importância da separação dos resíduos, da sua reciclagem e sobre o impacto que temos no ambiente.

Entre os prémios que serão distribuídos pelas escolas estão: microscópios, impressoras, computadores, videoprojectores e tablets, e também um valor proporcional à quantidade de resíduos recolhida – 50 euros por cada mil quilogramas de equipamentos elétricos e eletrónicos usados e 75 euros por cada mil quilogramas de pilhas entregues.

A atribuição dos prémios teve por base um sistema de pontos, para os quais contou a quantidade de resíduos recolhida pela escola, e a pontuação obtida no quiz.