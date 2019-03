Eleições gerais em Espanha marcadas para 28 de abril

O presidente do Governo espanhol vai convocar eleições gerais para 28 de abril. Pedro Sánchez vai assinar esta segunda-feira, 4 de março, o decreto real de dissolução do parlamento espanhol, avança a agência Efe.

Com esta data, as eleições legislativas em Espanha vão ter lugar numa altura diferentes das eleições europeias, municipais e das comunidades autónomas que vão ter lugar a 26 de maio.

A campanha eleitoral será de 12 a 26 de abril, segundo o documento que será depois enviado ao rei Filipe VI para ser homologado.

As eleições antecipadas já tinham sido avançadas a 15 de fevereiro por Pedro Sanchéz, quando explicou que a decisão de avançar para eleições antecipadas devia-se a não poder contar com apoios suficientes no parlamento espanhol para conseguir aprovar o orçamento do estado para este ano.

O real decreto também estipula que o parlamento terá de ser constituído 25 dias depois da realização das eleições.

Caso decorram 25 dias precisos, o novo parlamento vai ser constituído a 23 de maio, três dias antes das eleições municipais, das comunidades autónomas e das europeias de 26 de maio.