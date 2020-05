Espanha volta a superar a marca das 200 mortes num dia

Espanha voltou a ultrapassar a marca das 200 mortes por dia, com 217 registadas a que se juntam 506 novos casos de infeção, segundo os dados divulgados pelo jornal “El Mundo”, esta quinta-feira, 14 de maio.

Estes dados colocam o país como o segundo no mundo com mais casos de infeção pelo novo coronavírus, com um total de 229.540 das quais resultaram 27.321 mortes.

Estes dados voltam a colocar pressão sobre o governo e consequentemente sobre as comunidades que, face à diminuição do número de infetados e vítimas mortais nas últimas duas semanas, poderão ver adiada a saída da fase zero.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 330 doentes, num total de 124.225 pessoas que precisaram de ser internadas.

As regiões de Madrid e Catalunha são as que registam mais pessoas infetadas – 65.693 e 55.482 respetivamente. Também a taxa de mortalidade nestas duas regiões é a mais alta do país, contabilizando 8.779 em Madrid, e 5.823 na Catalunha.

Entre as comunidades autónomas que fazem fronteira com Portugal, Castela e Leão apresentam 18.173 infetados e 1.925 mortes, Andaluzia regista 12.359 infetados e 1.336 mortos, Galiza conta com 9.317 infetados e 601 mortos e a Estremadura tem 2.923 infetados e 492 mortes.