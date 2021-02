Espanhóis e escoceses estudam oportunidades na energia eólica marítima em Portugal

Os espanhóis da Acciona e os escoceses da SSE Renewables uniram-se com o objetivo de estudar oportunidades na energia eólica marítima (offshore) no mar português.

“A Acciona e a SSE Renewables acabam de assinar um acordo de exclusividade para o desenvolvimento de projetos offshore de energia eólica em Espanha e Portugal. Ambas as empresas irão também explorar oportunidades conjuntas noutros mercados”, pode-se ler no comunicado divulgado esta terça-feira, 23 de fevereiro.

Este consórcio vai ser detida em partes iguais pelas duas companhias. O objetivo é combinar o conhecimento da Acciona como “promotora e operadora de instalações renováveis em Espanha e Portugal com as capacidades e conhecimentos especializados da SSE Renewables no desenvolvimento, construção e gestão abrangente de projetos offshore de referência global”, segundo o comunicado.

A SSE conta com vários projetos eólicos marítimos no Reino Unido e na Irlanda, num total de 487 megawatts em produção. Atualmente, conta com um portefólio de seis gigawatts de projetos em desenvolvimento.

A companhia escocesa encontra-se a construir a maior central eólica marítima do mundo: o Dogger Bank Wind Farm (com 3,6GW), no Mar do Norte, juntamente com os noruegueses da Equinor.

Outro projeto em destaque é a central eólica marítima Seagreen (1,1 GW), a maior central offshore da Escócia, projeto desenvolvido em conjunto com a francesa Total.

Este acordo vai permitir à Acciona acelerar a sua “entrada no mercado eólico offshore, onde observamos um elevado potencial”, disse em comunicado Rafael Mateo, presidente executivo da Divisão de Energia da empresa espanhola.

Por se turno, a SSE Renewables congratulou-se com este acordo. ” A parceria com um dos principais atores no setor das renováveis em Espanha e Portugal permitir-nos-á colocar a nossa experiência em eólica offshore ao serviço do objetivo de ambos os países de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Este acordo é um expoente da nossa estratégia em gerar um forte portfólio de projetos eólicos nos mercados internacionais”, segundo o presidente executivo Jim Smith.

Além do sector da energia, a Acciona está presente também no tratamento e gestão de água, transporte ecoeficiente e sistemas de mobilidade e infraestruturas.