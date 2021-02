Especialista diz que taxa de indecência da Covid-19 pode diminuir nos próximo mês

O epidemiologista da Escola Nacional de Saúde Pública Baltazar Nunes apontou que os dados obtidos, nos últimos cinco dias, permitem concluir que a taxa de incidência poderá vir a diminuir no próximo mês. O especialista referiu ainda que o valor de transmissibilidade é o mais baixo desde o início da pandemia.

“Projetamos que taxa de incidência possa vir a estar abaixo dos 120 no início de março, abaixo dos 60 mil casos por 10 mil habitantes, na segunda quinzena de março”, disse Baltazar Nunes, acrescentando também ser previsível que “o número de camas ocupadas em cuidados intensivos possa estar abaixo das 300 na primeira quinzena e baixo das 200 no final do mês de março”. As conclusões foram expostas durante reunião dos especialistas do Infarmed com Governo e Presidente da República.

Apesar das perspetivas, Baltazar Nunes alerta que “estas projeções têm muitas condicionantes e nada do que se projeta está adquirido vai depender de conseguirmos manter a atual tendência de decréscimo de novos casos”.

Quanto ao número de transmissibilidade, tendo em conta os dados de 13 a 17 de janeiro, foi possível saber que “o valor do número de transmissibilidade é o mais baixo que estimamos desde o início da pandemia”, explicou Baltazar Nunes. “O valor do R encontra-se abaixo de 1 em todas as regiões do continente e regiões autónomas. Tem-se observado um estabilizar do valor do R em torno de 0,66% ou 0,68%”, completou. O R define a evolução da transmissibilidade da Covid-19.

Durante a sua intervenção, Baltazar Nunes também expôs que “período pré introdução de medidas houve alteração no crescimento, em Lisboa e Vale do Tejo estava a crescer a uma taxa de 5,5 % ao dia”, enquanto noutras, como é o caso do Norte, “a taxa era de 3,7%. O período que remete para o fecha das escolas foi onde se observou ” maior homogeneidade do efeito redução foi mais acentuada e houve menor heterogeneidade entre as regiões”, sublinhou o especialista.