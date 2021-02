Especialistas e Governo reúnem hoje no Infarmed antes da renovação do estado de emergência

O Governo em conjunto com os epidemiologistas e peritos na evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal reúnem novamente esta segunda-feira no Infarmed para avaliar a situação epidemiológica do coronavírus no país.

O encontro vai realizar-se por videoconferência e tem início marcado para 14h30, contando com declarações da ministra da Saúde, Marta Temido, no final da reunião.

A maioria das intervenções dos especialistas será feita nas instalações da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa.

Além do balanço sobre o atual cenário vivido no país, deverá estar em análise a possibilidade de a adotar novas diretrizes num eventual desconfinamento, mas também medidas sobre a renovação do Estado de Emergência, que estará em vigor entre os dias 2 e 16 de março.

Como tem sido habitual, o debate e votação da renovação do estado de emergência está marcado para a próxima quinta-feira, na Assembleia da República. Antes do envio do diploma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ouvir novamente entre terça e quarta-feira, os nove partidos políticos com assento parlamentar.