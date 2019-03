“Esta é uma conquista desta legislatura”, diz Mário Centeno sobre défice histórico

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse esta terça-feira que a queda do défice orçamental para 0,5% do PIB no ano passado é “uma conquista desta legislatura”, realçando que o Governo cumpriu a trajetória orçamental a que se tinham proposto.

“É a primeira vez na história da democracia portuguesa que tal acontece”, começou por dizer Mário Centeno, em conferência de imprensa em reação aos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. O valor fixou-se duas décimas abaixo da meta do Governo, que apontava para 0,7%.

“Esta é uma conquista desta legislatura. O primeiro governo em Portugal que apresentou um caminho e implementou esse mesmo caminho e por isso Portugal ganhou a aposta na credibilidade”, referiu Centeno. “Nos últimos três anos, Portugal conseguiu ganhar um estatuto de credibilidade que nunca antes tinha atingido. Mostrámos à Europa que havia uma alternativa”.

O ministro atribuiu o resultado ao conjunto de políticas implementadas pelo Governo nos últimos três anos. “Apresentámos uma alternativa que trouxe confiança, novas políticas e que conseguiu em simultâneo cumprir os tratados que Portugal assinou, consolidar as contas públicas, estabilizar o sistema financeiro e promover um apoio ao investimento, devolvendo rendimento e orgulho aos portugueses”, disse.

“A economia gerou emprego. São mais de 350 mil empregos novos nesta legislatura. O que coordenado com a consolidação orçamental e os saldos primários positivos sustentou a redução do endividamento, multiplicando a confiança que nos mercados se traduziu por uma redução significativa das taxas de juro”, acrescentou.

Mário Centeno relembrou ainda que Portugal financia-se atualmente a taxas historicamente baixas.

“Fizemos isto sem colocar em causa o futuro do país. Não colocámos em causa a participação no euro, como alguns desejavam. Não apelámos à reestruturação da dívida, que levaria os portugueses a pagar mais juros e a prolongar as dificuldades financeiras a que assistimos no passado recente. Não continuámos a política da austeridade, uma atitude cega e incriminatória que apenas tinha como objetivo procurar aqueles, diziam viviam acima das suas possibilidades”, acrescentou.

“Temos conduzido uma legislatura com contas certas, mas sem hesitações”, afirmou, aproveitando para deixar recados: “Não foi preciso um milagre, nem afinal era aritmeticamente impossível alcançar estes resultados”.

(em atualização)