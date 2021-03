Estabelecimentos hoteleiros com receitas mais baixas dos últimos 20 anos em 2020

Um estudo da Informa D&B estima que as receitas dos estabelecimentos hoteleiros se tenha fixado em 1.457 milhões de euros, o valor mais baixo dos últimos 20 anos. Também a faturação destes estabelecimentos registou uma quebra de 66,1% no ano passado devido à pandemia.

Para o estudo em questão, a plataforma analisou os hotéis, alojamentos locais, aparthotéis, apartamentos turísticos, turismo rural e de habitação, aldeamentos turísticos e pousadas, de forma a perceber a queda do turismo em Portugal.

O número de hóspedes contraiu 61,3%, fixando-se em pouco mais de 10,5 milhões, enquanto as dormidas apresentaram uma queda de 63% situando-se em 26 milhões. Os espaços de turismo no espaço rural e de habitação registaram a menor queda de dormidas de todos os estabelecimentos da análise, apresentando uma quebra de 36%, enquanto as dormidas em hotéis caíram 65%.

Em 2020 foi possível perceber que os residentes em Portugal deram fôlego ao turismo, com as dormidas a cair 35%, enquanto no caso dos residentes no estrangeiro a redução foi mais acentuada, de 75%. As maiores quedas relativamente às dormidas de cidadãos estrangeiros registam-se os Estados Unidos (-87,7%), Brasil (-76,1%) e do Reino Unido (-78,5%).

Segundo os dados divulgados pelo estudo, a capacidade hoteleira em Portugal verificou um crescimento de 4,7% no número de camas disponíveis, face a 2019 quando se contabilizavam 443.200 camas. O Algarve é a região nacional que concentra 30% do total de camas, e Lisboa concentra 21%.