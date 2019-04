‘Estadão’ junta-se ao Facebook para inspecionar ‘fake news’

O jornal brasileiro O Estado de S.Paulo vai integrar uma rede especializada do Facebook que verifica a veracidade de notícias denunciadas como suspeitas pelos utilizadores da rede social, anunciou hoje aquela publicação.

De acordo com uma notícia publicada hoje pelo jornal no seu portal, no âmbito da parceria estabelecida com o Facebook, os elementos da equipa do Estadão “vão analisar diariamente conteúdo postado na plataforma que for denunciado como suspeito”.

O Estadão (como também é conhecido O Estado de S.Paulo) acrescenta que a partir do trabalho de uma equipa que faz parte do programa “Estadão Verifica”, de combate às ‘fake news’, as publicações “que marcarmos como falsas terão menos exposição e circulação reduzida”.

A iniciativa faz parte de um programa global do Facebook, iniciado em dezembro de 2016, visando diminuir o fluxo de desinformação na rede social.

Segundo informações divulgadas pela Estadão, o programa já atua em 46 países.

No Brasil, cita o jornal, o projeto foi lançado em maio de 2018 e, com os vários parceiros envolvidos, já permitiu verificar “mais de 700 conteúdos”.