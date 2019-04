No ano de 2018, o consumo de papel na Europa recuou 7,4%, na maior quebra desde a crise de 2009, mas as vendas da Inapa apenas caíram 2,9%, para 860 milhões de euros. A Inapa passou de 200 mil euros de lucros em 2017 para prejuízos de 3,6 milhões de euros no ano passado, um período “marcado pela queda anormalmente elevada do consumo de papel na Europa Ocidental”, revelou hoje a empresa..Em comunicado, a Inapa revelou que fechou o ano de 2018 “com um volume de negócios de 860 milhões de euros, menos 2,9% do que em 2017 num mercado que na Europa Ocidental sofreu uma quebra de consumo de papel de 7,4%”.