O Governo está a negociar com a Comissão Europeia uma injeção estatal imediata na TAP para fazer face às necessidades de tesouraria da companhia área que só estão asseguradas até ao fim de março, data em que não é previsível que estejam fechadas as negociações com a Direção-Geral da Concorrência Europeia (DG Comp) para aprovação do plano de restruturação, condição para que fosse desbloqueada mais uma tranche de apoio público. Em causa está antecipar um apoio do Estado que permita fazer face a pagamentos urgentes como salários a trabalhadores e a fornecedores através de fundos públicos que terão de ter a ‘luz verde’ de Bruxelas, cujos montantes poderão ultrapassar os 200 milhões de euros e se enquadram já nos apoios públicos previstos no plano que está a ser negociado.

