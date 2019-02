“Estamos bem pior no SNS porque batemos no fundo”, diz secretário regional da Saúde

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, criticou o estado em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Estamos bem pior no SNS porque batemos no fundo”, afirmou o governante, que questionou o PS Madeira se “não tem vergonha” do que se está a passar no setor a nível nacional.

“Estamos a discutir a saúde, não tem vergonha do que têm no Continente, soluções a nível nacional não têm, como podem ter para a Madeira”, questionou Pedro Ramos ao PS Madeira, durante o debate convocado pelos socialistas madeirenses, sobre o estado do Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

Pedro Ramos disse que “não se orgulha” de dizer enquanto profissional de saúde, que o SNS está em mau estado porque bateu no fundo.

O governante vincou que “é preciso ter respeito e reconhecimento” pelo SESARAM que tem estado “sempre em evolução e modernização” para dar resposta às situações.

“O que atingimos nos cuidados primários, hospitalares, e continuados e integrados, é reconhecido a nível nacional e internacional”, vincou Pedro Ramos. O governante acrescentou que “teremos mais dúvidas e incertezas” sobre o SNS do que sobre o SESARAM.

O secretário regional de Saúde concordou com o PS Madeira sobre a saúde ser um pilar importante do estado social, mas que rapidamente entra em contradição com os socialistas, acrescentando que o caos de Portugal também deve ser investigado.

“Os profissionais de saúde e a população estão a ser abandonadas pelo governo da gerigonça”, referiu Pedro Ramos sobre o estado da saúde.

O governante salientou ainda que os problemas que aconteceram com a ADSE “é alheio” à Madeira.

“É um sistema que enfrenta problemas, não encontra soluções, não consegue acordos com os privados”, explicou Pedro Ramos, sobre a ADSE e a actuação do Governo da República nesta área.