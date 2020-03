“Estamos em território desconhecido”. Dinamarca fecha escolas durante 15 dias

A Dinamarca decidiu encerrar as escolas públicas e enviar os trabalhadores do setor público para casa, com exceção dos serviços de emergência, na esperança de conter o surto de coronavírus.

“Estamos em território desconhecido. Nunca vivemos nada assim antes”, disse hoje a primeiro-ministra Mette Frederiksen, citado pela Bloomberg.

Apesar de não registar ainda nenhuma morte por Covid-19, o país nórdico regista atualmente 500 casos confirmados de contágio. Duas pessoas estão em estado crítico.

A decisão do Governo dinamarquês foi anunciada depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado que o surto de coronavírus e uma pandemia, apelando aos países de todo o mundo para acelerarem o combate ao Covid-19.

“Todas as empresas do setor privado estão a ser encorajadas a deixar em casa o número máximo de trabalhadores que conseguirem. Precisamos de limitar a atividade na sociedade, tanto quanto possível, sem que a nossa sociedade fique congelada”, afirmou a primeira-ministra.

Copenhaga recomendou aos seus cidadãos isolarem-se socialmente; eventos com mais de 100 pessoas devem ser evitados; escolas públicas vão estar fechadas durante duas semanas a partir de segunda-feira. No entanto, o Governo recomenda aos estudantes ficarem em casa a partir de amanhã, quinta-feira.

O Governo dinamarquês aprovou um pacote de 20 mil milhões de dólares (17,77 mil milhões de euros) em incentivos fiscais para ajudar as empresas a enfrentar o surto.

Na vizinha Suécia, o Governo está a anunciar um pacote de estímulos económicos para ajudar as empresas exportadoras a enfrentar danos do surto de coronavírus, depois do país escandinavo registar a primeira morte por Covid-19.