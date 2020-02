“Estamos juntos, Hong Kong”. ‘Tweet’ leva NBA a perder 369 milhões de euros

O governo chinês proibiu as televisões nacionais de transmitir os jogos da liga de basquetebol norte americana, NBA, no seguimento dos comentários do diretor-geral dos Houston Rockets, Daryl Morey, sobre o conflito em Hong Kong. Os resultados dessa proibição começam-se a sentir agora, com o comissário da NBA, Adam Silver, a admitir que as perdas podem chegar aos 400 milhões de dólares (369 milhões de euros) segundo o El Economista.

Em outubro de 2019, Daryl Morey, diretor-geral dos Houston Rockets, publicou um ‘tweet’ (já apagado) onde escreveu “lutem pela liberdade, estamos juntos Hong Kong”.

Decorreu durante este fim-de-semana, um dos mais icónicos eventos da melhor liga de basquetebol do mundo, o ‘All-Star Weekend’, que reúne os protagonistas do desporto em vários eventos durante os três dias. Pela primeira vez os fãs na China ficaram privados de assistir.

Durante a conferência de imprensa que antecedeu o evento, Adam Silver admitiu que as perdas são “substanciais para a liga” mas sublinha que “os valores que defendemos serão sempre superiores a qualquer valor monetário”. Sobre a estimativa das perdas, confirma ”provavelmente menos de 400 milhões de dólares (369 milhões de euros)”.

Ainda assim, o comissário mantém-se confiante de que vai conseguir reverter a situação e agendar, como normalmente acontece, a pré-temporada na China. Adam Silver afirma que esta “não é uma posição em que nenhuma empresa queira estar, mas estes são os resultados.” E acrescenta: “acho que em breve voltaremos ao normal, mas não sei dizer exatamente quando”.

São várias as equipas que costumam preparar as suas temporadas na China, ao mesmo tempo que participam em vários eventos patrocinados. As marcas desportivas aproveitam o alcance mediático de alguns dos melhores atletas do mundo, como é exemplo Steph Curry, Joel Embiid ou até James Harden, para consolidarem a imagem junto do público chinês.