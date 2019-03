Estas são as 10 transferências mais caras da história do futebol português

Hulk O brasileiro foi a transferência mais cara do futebol português. Trocou o FC Porto pelo Zenit em 2012, depois da oferta de 60 milhões de euros. Atualmente joga no Shanghai e aos 32 anos tem um valor de mercado de 20 milhões de euros.

Éder Militão A jogar com as cores do FC Porto desde o ano passado, Militão foi a mais recente 'loucura' do Real Madrid. O jovem de 21 anos vai defender o clube merengue, para onde foi transferido por 50 milhões de euros. O seu valor de mercado é de 35 milhões de euros.

James Rodriguez O colombiano chegou à cidade do Porto em 2010 mas em 2013 já estava a ser vendido ao Mónaco por 45 milhões de euros. Após um ano, o Mónaco vendeu o médio ao Real Madrid. Em 2014, foi para o Real Madrid, que em 2017 o emprestou ao Bayern de Munique, onde é determinante. É o que apresenta o valor de mercado mais elevado: 65 milhões de euros.

João Mário O português, formado em Alvalade, esteve associado ao futebol profissional do Sporting durante 4 anos. A transferência para o Inter de Milão aconteceu em 2016 por 40 milhões de euros. João Mário tem um valor de mercado de 20 milhões de euros.

Axel Witsel O belga esteve apenas um ano a jogar com a camisola benfiquista, mas foi transferido para o Zenit por 40 milhões de euros. Atualmente joga de amarelo no Borussia Dortmund, onde tem um valor de mercado de 40 milhões de euros.

Angel Dí Maria O argentino foi comprado pelo Real Madrid ao Benfica, por 33 milhões de euros. Depois de deixar o Real Madrid em 2014, foi para o Manchester United por um ano. Desde 2015 que o argentino alinha pelo Paris Saint-Germain. É o segundo com o valor de mercado mais elevado: 45 milhões de euros.

Islam Slimani O argelino foi para o Sporting em 2013, por 300 mil euros. Em 2016 foi adquirido pelo Leicester City por 30,5 milhões de euros. Atualmente, o jogador que deu 57 golos ao Sporting, veste as cores do Fenerbahçe. O seu valor de mercado está em 10 milhões de euros.

Fábio Coentrão Coentrão já passou por diversos clubes, mas entrou nesta lista pela sua transferência do Benfica para o Real Madrid, onde o clube encarnado encaixou 30 milhões de euros. Depois do Real Madrid, foi jogar para o Mónaco e para o Sporting por empréstimo. Atualmente encontra-se a jogar com as cores do Rio Ave. O seu valor de mercado é de 3 milhões de euros.

Pepe O FC Porto vendeu Pepe ao Real Madrid por 30 milhões de euros. Depois de várias épocas nos merengues, o português voltou aos relvados do Dragão. Tem um valor de mercado de 1,5 milhões de euros.