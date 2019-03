Estas são as 25 marcas preferidas dos portugueses

O Dia do Consumidor celebra-se esta sexta-feira e, a propósito, foi disponibilizado o Guia Prático da Escolha do Consumidor 2019. Realizado pela marca Escolha de Consumidor, o estudo analisa mais de 300 mil testes feitos a consumidores nacionais.

A Escolha do Consumidor 2019 premeia as marcas, com base na sua performance em 2018, através de um processo que envolve a identificação dos atributos mais importantes para os consumidores e uma avaliação efetiva das marcas de cada categoria, permitindo aferir quais as que apresentam maiores níveis de satisfação e intenção de compra ou recomendação.

Foram envolvidos 25 mil consumidores na avaliação de 934 marcas, em sectores tão diferentes como Comunicação Social, Alimentação, Festivais, Viagens e Lazer, Produtos, Equipamentos e Higiene para o Lar, Cuidados Pessoais, Serviços e Comércio Especializado, Produtos e Serviços de Beleza, Cuidados Infantis, Financeiro, Automóvel e Telecomunicações.

Confira aqui o TOP25 das marcas Escolha do Consumidor 2019, bem como a categoria e a respetiva taxa de satisfação:

Wash Station – Lavandarias Self Service – 86,9%

Glassdrive – Reparação e substituição de vidro automóvel – 86,1%

MSC Cruzeiros – Cruzeiros – 85,6%

Sana – Hóteis – 85,6%

Nobre – Fiambre da perna extra – 84,9%

AEG – Máquinas de lavar a roupa – 84,6%

Concord – Cadeiras Auto – 84,4%

Essilor – Lentes oftálmicas – 84,2%

HDL – Correio expresso – 84,1%

Pré-Natal – Lojas de puericultura – 83,5%

Quantum Parque – Espaços de lazer/entretenimento – 83,5%

Garrafeira Nacional – Garrafeiras – 83,4%

Mercedes – Marca automóvel segmento superior – 83,3%

Perfumes & Companhia – Perfumarias – 83,0%

Zippy Kids – Moda infantil – 82,9%

Tyrrels – Batatas fritas – 82,8%

AtivoBank – Banco digital – 82,7%

Halibut – Creme para a muda de fralda – 82,7%

Molaflex – Colchões – 82,5%

Caudalie – Protetores solares – 82,5%

Jean Louis David – Cabeleireiros – 82,1%

CUF – Hospitais privados – 82,0%

Aki – Lojas de bricolage, decoração e jardim – 82,0%

Wells – Lojas de saúde e bem estar – 81,9%

Brufen – Anti inflamatórios – 81,8%