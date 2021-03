Estas são as primeiras imagens do primeiro ferryboat 100% elétrico produzido em Portugal

O primeiro ferryboat 100% elétrico produzido em Portugal vai ser construído no Seixal, distrito de Setúbal, e navegar em Aveiro.

A construção arranca no início do terceiro trimestre de 2021, com a sua construção a estar concluída no prazo de 18 meses, devendo entrar em operação no início de 2023.

A autarquia da cidade dos moliceiros vai investir 7,3 milhões de euros nesta embarcação para assegurar a travessia entre São Jacinto e o forte da Barra. O navio vai ser construído nos estaleiros do grupo ETE na margem sul do Tejo.

“Este será ainda o primeiro ferryboat elétrico a operar em Portugal e dos primeiros em toda a Europa, com exceção feita aos países nórdicos onde esta tipologia de transporte já é utilizada”, segundo o comunicado hoje divulgado pelo grupo ETE e pela autarquia de Aveiro. Os fundos europeus suportam este projeto em 2,1 milhões de euros.

“O novo ferryboat 100% elétrico é a primeira embarcação com esta característica a ser desenvolvido inteiramente em Portugal, por marcas nacionais, e para servir uma região portuguesa. A assegurar a travessia entre São Jacinto e o forte da Barra, o novo ferryboat com zero emissões de CO2 permitirá a redução da emissão das de 300 toneladas de CO2 libertadas pelo atual modelo, reduzindo igualmente em cerca de 30% o consumo energético. Aos baixos níveis de ruído e ao conforto para os passageiros introduzidos por esta embarcação alia-se ainda a capacidade reforçada para o transporte de viaturas (+ 30%) e de passageiros (+ 90%)”, explica a empresa portuguesa.