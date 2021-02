O Económico Madeira sabe que desde 1 de janeiro não há licenciamentos de novas empresas no Centro Internacional de Negócios (CINM), vulga Zona Franca da Madeira, conforme indicou fonte conhecedora do processo. A mesma fonte diz que esta situação só diz respeito ao licenciamento de novas empresas, não afetando o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR). Em causa está o impasse causado pelo projeto de lei do Governo da República sobre o Estatuto dos Benefícios Fiscais, que deveria ter sido votado a 11 de fevereiro na Assembleia da República, tal como uma proposta do PSD sobre o mesmo assunto.

