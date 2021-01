Este é o ‘onze’ mais valioso da Liga portuguesa. Juntos valem 214 milhões de euros

Dominado pelo SL Benfica e FC Porto, apenas o Sporting CP consegue quebrar a tendência e colocar um jogador entre os onze mais valiosos da liga portuguesa.

O SL Benfica tem seis dos jogadores mais valiosos da liga, sendo que destes, três chegaram só nesta época. O FC Porto tem o jogador mais caro do campeonato, que será difícil de manter por mais uma temporada. Saiba quem faz parte do onze mais caro da Liga Portuguesa.

Odysseas Vlachodimos (18 milhões de euros) A chegada de Jorge Jesus ao SL Benfica criou dúvidas sobre a titularidade do grego na baliza das águias, mas depois de um período algo atribulado, conseguiu conquistar a confiança do treinador. É o guarda-redes mais valioso da liga portuguesa.

Malang Sarr (16 milhões de euros) Contratado pelo Chelsea FC, é no FC Porto que procura dar o salto qualitativo. Chegou à 'invicta' para ser alternativa a Pepe e Mbemba e, como tal, as oportunidades têm sido limitadas às lesões dos dois principais defesas centrais dos 'dragões'. Com 22 anos, é uma das grandes promessas do futebol europeu.

Chancel Mbemba (11 milhões de euros) No FC Porto desde 2018, foram precisas três temporadas para ganhar a confiança de Sérgio Conceição. As suas oportunidades foram surgindo devido às lesões dos colegas e, desde então, tem sido um dos imprescindiveis no plantel azul e branco.

Jean-Clair Todibo (12 milhões de euros) Emprestado pelo FC Barcelona ao SL Benfica para colmatar a saída de Rúben Dias, tem tido muita dificuldade para conseguir a confiança de Jorge Jesus. Com pouca mais de meia época pela frente, o seu futuro na Luz continua por decidir.

Grimaldo (28 milhões de euros) Não fossem as lesões, e provavelmente o espanhol seria um dos candidatos à titularidade da seleção espanhola. A qualidade de Grimaldo é incontestável e a sua influência no plantel do SL Benfica também. Ainda assim, apesar de todas as condicionantes, é o segundo jogador mais valioso da liga portuguesa.

Pedro Porro (11 milhões de euros) O defesa goleador espanhol tem ganho destaque na liga portuguesa. Apontado como uma das melhores contratações do Sporting CP para a presente temporada, já se fala num acordo em definitivo para manter o jogador a titulo definitivo em Alvalade.

Otávio (21 milhões de euros) O médio brasileiro do FC Porto é um dos elementos chave para Sérgio Conceição e a influência que tem tido na equipa está à vista. Adaptado para o meio campo, tem sido um dos jogadores mais criativos dos 'dragões'.

Julian Weigl (17 milhões de euros) Chegou ao SL Benfica ainda durante "era" Lage, e rapidamente se assumiu como uma das principais figuras jovens do plantel benfiquistas. No entanto, a aposta na formação rapidamente foi colocada de parte com a chegada de Jesus e o jovem foi posto à prova. As suas exibições têm-lhe valido a confiança do treinador, mas há quem diga que o alemão consegue dar mais.

Éverton Soares (25 milhões de euros) O brasileiro aceitou o seu primeiro desafio na Europa aos 24 anos, mas a adaptação não tem sido fácil. A qualidade do extremo é uma certeza, mas o futebol europeu tem provocado dificuldades ao internacional brasileiro, que já conta com uma Copa América no curriculo.

Jesus Corona (30 milhões de euros) O mexicano é o jogador mais valioso a atuar na liga portuguesa. Há muito tempo cobiçado pelos tubarões europeus, tem sido dificil segurar o multifacetado lateral dos 'dragões', onde a relação e confiança com Sérgio Conceição tem sido fundamental para o rendimento do jogador.