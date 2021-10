Estes são os 10 clubes com os donos mais ricos do mundo

A evolução do futebol nas últimas duas décadas, fez com que os interesses de vários empresários a nível global olhassem para este desporto como uma verdadeira oportunidade de negócio. Não só pelo talento e mediatismo envolvido, mas também pela lealdade dos adeptos e das culturas criadas por cada emblema. Na lista dos 10 clubes com os donos mais ricos do mundo, há equipas de vários países, com predominância para Inglaterra.

10 - Wolverhampton Wanderers (6,1 mil milhões de euros) O clube onde atuam vários jogadores portugueses, também conhecido como a 'armada lusa' em Inglaterra, é detido pelo presidente e pelo CEO do grupo chinês Fosun International, Guo Guangchang e Wang Qunbin respetivamente que, em 2016 adquiriram a maioria das ações do Wolverhampton por 45 milhões de euros. A Fosun International é um conglomerado que controla empresas de vários sectores, da banca à saúde, e também nos seguros onde, por exemplo, em Portugal detém 80% do grupo Fidelidade, e também quase 30% do BCP e é dona da Luz Saúde.

9 - Inter de Milão (7,3 mil milhões de euros) O clube italiano foi adquirido em 2016 pelo grupo chinês Suning Holdings, na figura do seu presidente - Zhang Jindong, um dos homens mais ricos da Ásia, por 270 milhões de euros. Com o negócio, o Suning Holdings, especialista no retalho de eletrodomésticos, tornou-se o primeiro grupo chinês a ter uma participação num clube das cinco principais ligas europeias. Para além dos negócio na Europa, o grupo chinês também ficou conhecido pelos investimentos avultados na liga chinesa de futebol, concretamente no Jiangsu Suning, ao adquirir os brasileiros Ramires e Alex Teixeira por 30 e 50 milhões de euros respetivamente.

8 - Paris Saint Germain (7,6 mil milhões de euros) O clube parisiense, mundialmente conhecido pelas várias estrelas que tem no plantel, tem como dono o grupo Qatar Sports Investments que adquiriu o clube da capital francesa em 2011, por uma verba que nunca chegou a ser divulgada. A Qatar Sports Investments, presidido por Nasser al-Khelaifi, também ele presidente do PSG, é uma subsidiária da Qatar Investment Authority (QIA)– um fundo soberano do Qatar, criado originalmente para gerir as reservas de petróleo do país, mas que também se dedica à fortificação económico do país do Médio Oriente através de uma série de investimentos em diferentes sectores. Segundo os dados do QIA, as participações em diversas empresas estão avaliadas em 259,5 mil milhões de euros.

7 - Arsenal FC (8 mil milhões de euros) O clube londrino é detido pelo grupo norte-americano Kroenke Sports & Entertainment, que se dedica ao investimento desportivo na forma de ações. Fundado por Stan Kroenke em 1999, acumula participações em nove equipas, que vão desde o futebol ao basquetebol, hóquei no gelo, futebol americano e até ao desporto eletrónico. Para além do investimento desportivo, também possui participações substanciais em imobiliário e na indústria dos media norte-americanos. Em Inglaterra, tem sido bastante contestado pelos adeptos do Arsenal FC, que culpam o grupo pelos insucessos desportivos dos últimos anos.

6 - LA Galaxy (9,5 mil milhões de euros) O clube norte-americano é o único representante desta lista fora da Europa. Os donos, o grupo Anschutz Entertainment (AEG), que foi um dos principais fundadores da liga de futebol norte-americana (MLS) em 1996, detém participações em seis equipas da MLS. Ainda assim, é no LA Galaxy que está a maior parte do investimento do AEG, conduzindo o clube norte-americano tanto a nivel financeiro como também nas decisões desportivas. Para além das participações em clubes, detém também os direitos de várias arenas espalhadas pelo mundo, um total de 14 arenas/estádios que vão desde o Mercedes-Benz Arena em Berlim ao Staples Center em Los Angeles (casa dos LA Lakers).

5 - Chelsea FC (11,3 mil milhões de euros) Desde que assumiu o clube, Roman Abramovich impulsionou a maior revolução a nivel desportivo da história do clube. Desde então, o Chelsea FC conquistou todas as competições possíveis no futebol europeu e posicionou-se como um dos principais clubes na Premier League. Nos negócios, Abramovich chegou a deter 15 empresas de vários sectores, do petróleo ao gás e, até, na indústria dos brinquedos. Nos últimos anos o empresário russo tem apostado no financiamento de várias start-ups e chegou a equacionar a hipótese de vender o clube, algo que não se concretizou. Outra das imagens de marca do presidente do Chelsea FC, é a sua ligação de proximidade ao presidente russo Vladimir Putin.

4 - Juventus FC (12,9 mil milhões de euros) Um dos clubes italianos mais bem-sucedidos das últimas décadas, tem como acionista maioritário a familia Agnelli. Fundadora da Fiat e consequente Stellantis, dona do diário “La Stampa” e do “The Economist”, é uma das famílias/grupos mais poderosos a nível europeu. O sucesso dos negócios teve reflexo direto no campo desportivo, uma vez que André Agnelli, a principal figura da família, acumula o cargo de dono e presidente do clube, sendo por isso natural os vários investimentos que foram feitos nas infraestruturas e, claro, no próprio plantel da ‘vecchia signora’.

3 - Red Bull Salzburg (18,5 mil milhões de euros) O clube foi comprado em 2005 pela gigante de bebidas energéticas, Red Bull, e passou por um rebranding total que foi desde o nome até ao estádio. Desde então, o Red Bull Salzburg é um dos principais clubes formadores na Europa e possui uma hegemonia na Áustria quase inalcançável pelos seus rivais. A Red Bull, tornada famosa pela sua bebida energética, é uma das empresas que mais investe a nível desportivo, tanto em equipas como a nível individual através do patrocínio de atletas de renome mundial. No futebol, detém atualmente cinco clubes, que se espalham por cinco continentes, onde o derradeiro objetivo é criar uma “escola” de formação em que os atletas possam começar no seu país de origem e irem subindo na carreira dentro da rede Red Bull.

2 - Manchester City (27,3 mil milhões de euros) Desde que foi adquirido em 2008 pelo grupo Abu Dhabi United, por uma verba a rondar os 247 milhões de euros, tornou-se num dos principais clubes ingleses. A Abu Dhabi United é uma empresa de capital privado, detida pela família real dos Emirados Árabes Unidos (EAU), em concreto, por Mansour bin Zayed Al Nahyan, ministro dos Negócios Estrangeiros dos EAU. Depois de adquirem o Manchester City, o grupo Abu Dhabi United decidiu formar a holding City Football Group Limited, que se dedica à compra de ações e respetiva gestão de vários clubes a nivel mundial, em concreto, 10 clubes que se espalham por quatro continentes. Atualmente, o Manchester City detém o plantel mais valioso do mundo e procura acrescentar ao seu museu o título que lhe falta - a Liga dos Campeões.