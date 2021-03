Estes são os 10 jogadores portugueses mais valiosos da Premier League

Bruno Fernandes levou a melhor no dérbi de Manchester sobre Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, mas são os ‘citizens’ que lideram a liga mais valiosa do mundo. Os jogadores portugueses têm ganho destaque na Premier League e o seu valor de mercado é um reflexo disso mesmo. Segundo os dados do ‘Transfermarkt’, os 10 portugueses mais valiosos da primeira liga inglesa estão avaliados conjuntamente em 465 milhões de euros.

10 - Daniel Podence (25 milhões de euros) Desde a saída de Diogo Jota que Podence ganhou lugar de destaque na equipa mais portuguesa de Inglaterra. O bom início de temporada antecipava o momento de afirmação nas grandes ligas para o extremo português até este se lesionar. Quando regressar, certamente as expectativas estarão mais altas com o Wolverhampton na metade inferior da tabela da Premier League.

9 - Pedro Neto (27 milhões de euros) Visto como uma das estrelas da companhia, o extremo português tem feito exibições impressionantes e já é um dos favoritos dos adeptos. Golos, assistências e "piscinas" a toda a velocidade são as imagens de marca do internacional português.

8 - Ricardo Pereira (32 milhões de euros) Após um ano lesionado, com gravidade, Ricardo Pereira regressou aos relvados em grande forma. O lateral português é visto como um dos imprescindíveis dos 'Foxes' que estão a fazer uma campanha acima das expectativas na Premier League, antecipando um lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada.

7 - Nelson Semedo (35 milhões de euros) Titular desde a sua chegada, Nelson Semedo tem merecido a confiança total do treinador Nuno Espírito Santo que apostas nas capacidades ofensivas do internacional português para dinamizar o ataque do Wolverhampton.

6 - João Cancelo (36 milhões de euros) A polivalência do lateral português conquistou Pep Guardiola e valeu-lhe a titularidade em detrimento de alguns dos jogadores com mais "estatuto" do plantel mais valioso do mundo. A conexão portuguesa dos 'citizens' tem sido uma das chaves para o sucesso nesta temporada da Premier League.

5 - Diogo Jota (40 milhões de euros) As boas exibições no início da temporada agradaram ao treinador alemão, Jurgen Klopp, que apostou no internacional português para dar seguimento à campanha vitoriosa do Liverpool FC na temporada anterior. No entanto, as lesões, incluindo de Jota, afastaram o Liverpool FC da luta pelo título, estando atualmente sem ganhar em casa há seis jogos consecutivos.

4 - Ruben Neves (50 milhões de euros) Adorado pelos adeptos, Ruben Neves é um dos médios mais valiosos da Premier League. Desde os tempos do Championship (segundo liga inglesa) que é um dos jogadores mais importantes do plantel da equipa mais portuguesa de Inglaterra. A pareceria com João Moutinho no meio campo dos 'Wolves' deu confiança ao português que aponta à titularidade no campeonato da Europa a disputar este verão.

3 - Ruben Dias (60 milhões de euros) Uma das sensações do plantel dos 'citizens', Ruben Dias "pegou de estaca" a titular de onde nunca mais saiu. Os elogios do treinador Pep Guardiola sucedem-se, e o valor de mercado acompanha. O internacional português é visto como um dos jogadores mais importantes do plantel mais valioso do mundo.

2 - Bernardo Silva (70 milhões de euros) Técnica e inteligência são as duas maiores armas do internacional português que, devido à sua capacidade de ler o jogo, é um dos elementos de maior destaque da equipa do Manchester City. Atualmente a jogar no meio-campo, Bernardo Silva espalha magia nos relvados da Premier League e, desde a sua chegada, já se tornou num dos jogadores mais importantes para Pep Guardiola.