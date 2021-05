Estes são os 10 países com maior capacidade de produzir energia eólica

Numa lista dominada pela Europa, são os países asiáticos que, combinados, têm a maior capacidade eólica do mundo. À medida que vários países tentam cumprir com as metas climáticas, a transição para energias renováveis, incluindo a eólica, é uma tendência que abrange a grande maioria dos países a nível mundial.

10 - Itália No final desta lista surge a Itália, que atinge os 10 gigawatts em capacidade de energia eólica. 9 - Canadá A capacidade de energia eólica do Canadá é de 12,8 gigawatts, 8 - Brasil Com 14,5 gigawatts, o Brasil possui a maior capacidade eólica da América do Sul. 7 - Franca A França tem uma capacidade instalada de 15,3 gigawatts. O país encontra-se neste momento numa transição a nível energético, substituindo a energia nuclear que corresponde a 75% do fornecimento de energia, para fontes renováveis. 6 - Reino Unido O Reino Unido tem uma capacidade total de 20,7 gigawatts. Possui seis dos 10 projetos eólicos offshore de maior capacidade do mundo. 5 - Espanha Espanha é o segundo país europeu e o quinto a nivel mundial com maior capacidade eólica, um total de 23 gigawatts que cobre 18% do seu fornecimento de eletricidade. 4 - India A Índia tem a segunda maior capacidade eólica da Ásia, com uma total de 35 gigawatts. Além da China, a Índia é o único país asiático a figurar nesta lista. 3 - Alemanha Com 59,3 gigawatts, a Alemanha possui a maior capacidade instalada de energia eólica na Europa e a terceira a nível mundial. 2 - Estados-Unidos Os Estados Unidos surge em segundo lugar nesta lista, com 96,4 gigawatts de capacidade instalada. O país possui seis dos dez maiores parques eólicos onshore do mundo. 1 - China A China é líder em energia eólica (35 gigawatts), com mais de um terço da capacidade mundial. Possui o maior parque eólico onshore do mundo, com capacidade de 7.965 megawatts.