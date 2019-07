Clubes mais valiosos do mundo. Desportos norte-americanos dominam, mas há clubes europeus de futebol

A revista “Forbes” atualizou a lista dos 50 clubes mais valiosos no mundo do desporto, sendo que 26 pertencem ao futebol norte-americano (NFL) e onde o primeiro clube de futebol surge na 45º posição, que é ocupada pelos ingleses do Liverpool.

De resto este é um grupo muito restrito, onde somente quatro modalidades têm lugar: NFL, NBA, basebol e futebol.