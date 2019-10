Estes são os municípios que desperdiçam mais água potável

Um pouco por todo o país, assiste-se impunemente à perda de milhares e milhares de litros de água anuais, no armazenamento, no transporte e na distribuição, alertou esta terça-feira a Associação Portuguesa para a Defesa do consumidor (Deco).

Para um município obter boa avaliação, as perdas de água não devem ser inferiores a 100 litros por ramal e por dia. Um limite, porém, largamente ultrapassado em muitos municípios.

Segundo os dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), globalmente, perdem-se, por ano, 179.722.877 metros cúbicos de água em 258 municípios, o que corresponde a 197 piscinas olímpicas. E muito mais água se perderá para além deste valor, tendo em conta os 20 municípios que desconhecem o volume desperdiçado.

Contas feitas, anualmente, perdem-se mais de 180 milhões de metros cúbicos de água, o que corresponde a deitar fora cerca de 90 milhões de euros.

Localidade Litros de água desperdiçados Valor em euros por metro cúbico (m³) Macedo de Cavaleiros 642 litros 235 milhões m³ Peso da Régua 520 litros 1,24 milhões m³ Anadia 430 litros 2,40 milhões m³ Arruda 452 litros 750 mil m³ Silves 448 litros 2,33 milhões m³ Cabeceiras de Basto 390 litros 1,10 milhões m³ Loures e Odivelas 372 litros 4,85 milhões m³ Estremoz 371 litros 1,21 milhões m³ Castelo de Paiva 364 litros 781 mil m³ Moimenta da Beira 364 litros 900 mil m³ Lousã 352 litros 972 mil m³ Sesimbra 340 litros 2,47 milhões m³ São Brás de Apotrel 333 litros 689 mil m³ Santa Marta de Penaguião 332 litros 528 mil m³

Fonte: ERSAR