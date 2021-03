Estes são os países com maior densidade de robôs e sistemas de automação do mundo

A densidade média de robôs industriais atingiu um novo recorde global de 113 unidades por 10 mil funcionários. Por regiões, a Europa Ocidental (225 unidades) e os países do norte da Europa (204 unidades) são os que apresentam a maior densidade de produção automatizada, seguidos pela América do Norte (153 unidades) e Sudeste Asiático (119 unidades), segundo os dados da Federação Internacional de Robótica (FIR)

Milton Guerry, presidente da FIR, afirma que “a medição da densidade de robôs e sistemas de automação utilizados permite comparações de países com diferentes economias que estão na corrida pela automação dinâmica a longo prazo.”

10 - Bélgica A Bélgica é o quarto país europeu desta lista, com uma densidade de robôs com 214 unidades por 10 mil habitantes.

9 - Estados Unidos A densidade de robôs nos Estados Unidos aumentou para 228 unidades por 10 mil habitantes. Em 2019, o mercado automóvel norte-americano foi o segundo maior mercado automobilístico do mundo, atrás da China, com o segundo maior volume de produção de automóveis e veículos leves.

8 - Taiwan O território independente da China é conhecido pelos avanços tecnológicos, e a utilização de robôs e sistemas de automação já é uma realidade cada vez mais normal. Tem uma densidade de robôs de 234 unidades por 10 mil habitantes.

7 - Hong Kong Hong Kong surge como o sétimo maior utilizador de robôs e sistemas de automação do mundo. No total, a densidade de robôs corresponde a 242 por 10 mil habitantes.

6 - Dinamarca A Dinamarca é o sexto país desta lista com maior densidade de robôs a nível mundial e o terceiro a nível Europeu, com 243 unidades por 10 mil habitantes.

5 - Suécia A Suécia surge na quinta posição desta lista com uma densidade de robôs de 274 unidades a operar com uma participação de 35% na indústria de metal e outros 35% na indústria automóvel.

4 - Alemanha A Alemanha é de longe o maior mercado de robôs da Europa, com 38% do total de robôs industriais em solo europeu a operarem em fábricas alemãs. A densidade de robôs na indústria automóvel alemã está entre as mais altas do mundo. O emprego neste sector aumentou continuamente de 720 mil pessoas em 2010 para quase 850 mil em 2019. A densidade de robôs e sistemas de automação na Alemanha corresponde a 364 unidades por 10 mil habitantes.

3 - Japão O Japão é o país que mais produz robôs e sistemas de automação no mundo - 47% da produção global. A indústria elétrica e eletrónica corresponde a uma participação de 34%, a indústria automóvel 32% e a indústria de metais e máquinas 13% do stock operacional. O Japão tem a terceira maior densidade de robôs a nível mundial, com 364 por 10 mil habitantes.

2 - Coreia Do Sul A Coreia do Sul surge em segundo lugar desta lista com 868 unidades por 10 mil funcionários em 2019. A Coreia do Sul é líder de mercado na fabricação de LCD’s e chips de memória, com empresas como Samsung e LG. Adicionalmente, o país asiático também possui unidades importantes de produção de veículos e fabrico de baterias para carros elétricos.