Estes são os telemóveis mais procurados no OLX

Apple (44%), Samsung (22%) e Huawei (11%) foram as três marcas de telemóveis mais procuradas na OLX entre janeiro e setembro de 2019. Segundo um estudo do portal de anúncios classificados, Lisboa (36,8%), Porto (25,2%) e Setúbal (8%) são os distritos que mais se destacam. No ranking das palavras-chave mais pesquisadas na plataforma, apenas duas das primeiras não estão relacionadas com o iPhone. Na 7ª posição surge o termo “Samsung” e na 10ª encontra-se a palavra “Xiaomi”.

“No âmbito do lançamento do topo de gama de uma das principais marcas desta categoria, quisemos averiguar quais as tendências de procura e oferta neste segmento. E concluímos que o OLX continua a ser um parceiro bastante valioso para quem pretende desfazer-se do seu telemóvel antigo com o objetivo de juntar algum dinheiro para adquirir as grandes novidades do mercado”, afirma Andreia Pacheco, gestora de marca do OLX em Portugal.

Consulte a galeria abaixo com os modelos das marcas de telemóveis mais anunciadas e procuradas no OLX.