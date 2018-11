Estes são os vencedores dos prémios da ACEPI

A ACEPI – Associação da Economia Digital entregou, em Lisboa, os Prémios Navegantes XXI, que englobaram este ano um total de 20 categorias a concurso e um Prémio Carreira.

O Prémio Carreira ACEPI Navegantes XXI 2018 foi atribuído a Alexandre Soares dos Santos, líder do Grupo Jerónimo Martins, presidente da Sociedade Francisco Manuel dos Santos e presidente do conselho de curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos, pela sua carreira e pelo contributo para o desenvolvimento da economia nacional e da sociedade portuguesa.

Os vencedores dos prémios ACEPI Navegantes XXI Edição de 2018 são:

Melhor Site/App Turismo – Portuguese Trails, do Turismo de Portugal; Melhor Site/App Media & Entretenimento – THE SWEET ART MUSEUM, da Say Yes to Hapiness; Melhor Site/App Serviços Financeiros – ACTIVOBANK; Melhor Site/App Retalho – Agora já te podes vestir online, do El Corte Inglés; Melhor Site/App Moda – laredoute.pt, da LA REDOUTE; Melhor Site/App Indústria & Serviços – Portal de Clientes e App myAdvanceCare, da Advance Care ; Melhor Site/App Cultura & Desporto – Volta a Portugal, da WorldIT/Podium Events; Melhor Site/App Alimentação & Bebidas – Smart Continente da SONAE MC; Melhor Site/App Tecnologia – Primavera-Transformação Digital, da Primavera BSS; Melhor Site/App Automóvel – Renault / Share the Future, da Renault; Melhor Site/App Saúde & Bem-Estar – medicalshop.pt, da MEDICALSHOP; Melhor Site .PT – Powered by .pt -edp.pt, da EDP Comercial; Melhor Site Escola – Powered by Sitestar – Escola Secundária de Amarante – Contadores de Histórias; Melhor Estratégia Digital – OK! teleseguros; Melhor Inovação Digital – Fixando; Melhor eMarketplace – mercadao.pt, Fonte Negócios Online; Melhor Projecto Digital Sustentabilidade & Inclusão – Projecto Apps for Good, do CDI Portugal; Melhor Projecto Digital Município – Câmara Municipal da Mealhada; e Melhor Projecto Digital Administração Pública – SmartSigner, do Instituto Superior Técnico.