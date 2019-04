Estou sobreendividado. O que devo fazer?

Quando as despesas superam os nossos ganhos, as faturas e/ou prestações ficam por pagar e as dívidas acumulam-se. É uma situação de sobre-endividamento?

É considerado um caso de sobre-endividamento quando um agregado familiar se encontra numa situação em que os rendimentos mensais são inferiores face às despesas mensais.

As despesas mensais abrangem o total de despesas que são indispensáveis à vida (como água, luz, alimentação) somadas às despesas de prestações de crédito. Quando o agregado familiar apenas apresenta rendimentos para salvaguardar o pagamento das despesas mensais, não sobrando nada no final do mês, considera-se que está em taxa de esforço.

De que se trata a taxa de esforço?

A taxa de esforço é calculada através da divisão do valor total das prestações de crédito pelo total dos rendimentos do agregado. O valor resultante deve ser multiplicado por 100, encontrando-se dessa forma a taxa de esforço. Considera-se elevada essa taxa, quando o valor é igual ou superior a 35%.

Em caso de atraso de pagamento de faturas ou prestações, o consumidor pode dirigir-se às entidades fornecedoras dos serviços em questão e solicitar uma avaliação da sua situação. Poderá, assim, alcançar um acordo entre ambas as partes, por exemplo um novo programa ou plano de pagamento da dívida. Poderá acrescer à dívida contraída uma comissão de atraso e juros moratórios, dependendo da prestação em questão.

Aconselhamos as famílias que apresentem essa taxa elevada a repensarem e a reorganizarem o seu orçamento mensal, procurando desta forma diminui-la. Se necessitar de apoio conte com os nossos serviços.

A DECO MADEIRA está à sua espera na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt