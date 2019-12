Estudantes Erasmus apresentam curta-metragem sobre a Madeira

Um grupo de 10 estudantes estrangeiros, que frequentam a Universidade da Madeira (UMa), ao abrigo do programa Erasmus +, vai apresentar uma curta-metragem, esta quarta-feira, que reflecte a sua experiência na região, sob o tema #studentofmadeira.

A curta-metragem tem 15 minutos, e conta com o contributo de 10 estudantes, que escolheram a UMa para uma experiência no estrangeiro ao abrigo do programa Erasmus +, vieram de países como a Polónia, Itália, Roménia, Alemanha e República Checa.

A autora deste projeto é Ioana Mircea, da Roménia, que teve orientação de Margarida Pocinho, e Pau Pascular, como diretor de cinema e docente de artes visuais da UMa.