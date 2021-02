Estudantes regressam às aulas online sem tarifa social de internet já prometida pelo Governo

É uma promessa do Governo que continua por concretizar. A tarifa social de internet deveria ter sido implementada até ao final do ano passado, com descontos na fatura para as famílias em situação de carência económica, tal como acontece com a tarifa social de eletricidade.

Numa altura em que as aulas à distância estão prestes a recomeçar, o Governo confirmou, esta terça-feira, ao “Público” que espera ter a tarifa social de internet concluída o mais brevemente possível. Até lá, milhares de alunos mais carenciados preparam-se para ter aulas online sem qualquer tipo de apoio.

O jornal indica que além de nada se saber sobre prazos de entrada em vigor, menos se sabe sobre o modelo de atribuição, nomeadamente o universo de potenciais beneficiários e os critérios de elegibilidade ou o tipo de desconto e a forma de financiamento.