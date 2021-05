Estudo aponta que maioria das pessoas se pudesse não estaria sempre em teletrabalho

O estudo “Desafios da Gestão de Pessoas em Trabalho Remoto 2021” da Universidade Europeia concluiu que a maioria das pessoas se pudesse não estaria sempre em trabalho.

Em comunicado a Universidade Europeia revela que “os resultados do estudo indicam que a maioria dos inquiridos (60%), mesmo se pudesse optar, não preferia estar sempre em regime de teletrabalho”. “Contudo, apesar da tendência clara pela não preferência exclusiva deste regime, somente uma reduzida percentagem de participantes se encontra “nada satisfeito” (3%) ou “pouco satisfeito” (13%) com a situação de teletrabalho”, completa.

O estudo é revelado num momento em que o Governo pondera estender o teletrabalho até ao final do ano. Em Bruxelas, na quarta-feira, 26 de maio, a Comissão Europeia classificou teletrabalho como “novo normal” e mandou fechar metade dos escritórios em Bruxelas.

Além da opinião sobre o teletrabalho o estudo aponta que “a maior parte dos participantes sente que trabalha mais (60%), que é mais produtivo (48%), mas sente um maior afastamento da empresa (50%)”. Segundo a Universidade Europeia “os inquiridos atribuem uma pontuação elevada a todas as características pessoais relacionadas ao teletrabalho, com a “disciplina” e a “responsabilidade” a serem aquelas onde a pontuação é mais elevada”.

Quanto às desvantagens do teletrabalho, o estudo refere que “as mais reportadas são a sensação de afastamento dos colegas (77%), a falta de separação entre vida profissional e familiar (66,8%), bem como o sentimento de não ter apoio quando é necessário (30,4%). As principais dificuldades sentidas referem, ainda, a inexistência de um espaço físico apropriado para o trabalho (53,7%) e a gestão do tempo (32,3%)”.

O estudo foi realizado entre os dias 8 de fevereiro e 28 de abril de 2021 com uma amostra com um total de 970 indivíduos, residentes no Continente e Regiões Autónomas. As faixas etárias dos 35 aos 44 anos (40%), bem como a faixa etária dos 45 aos 54 anos (28%) são aquelas que reúnem um número mais elevado de participantes, sendo que 65% dos respondentes são do género feminino.