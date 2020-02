Estudo sugere que Covid-19 é mais contagioso que o SARS e o MERS, mas a taxa de mortalidade é menor

O Covid-19 mata menos pessoas que os seus “irmãos” SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e MERS (Síndrome Respiratório do Médio Oriente), mas contagia mais pessoas. O estudo examinou os dados de 72.314 pessoas das quais 61% (44.672) foram confirmadas como estando infetadas pelo COVID-19, de acordo com um estudo realizado pelo Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças (CCCPD) citado pela CNN.

Dos 44.672 casos confirmados, o CCCPD confirmou que 1.023 pessoas morreram infetadas pelo Covid-19 – uma taxa bruta de mortalidade de 2,3%, que vai de encontro a outros estudos e projeções. Em comparação, em 2003 o SARS atingiu uma taxa de mortalidade de 9,3%, enquanto o MERS superou ambas as percentagens atingindo os 35% de casos mortais.

Ainda assim, os peritos internacionais avisam que os números apresentados podem não contemplar todos os casos de infeções relacionadas com o Covid-19, visto que há muitas famílias que, mesmo depois de apresentarem sintomas, não se deslocam às unidades hospitalares para fazer o respetivos exames.

Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infeciosas dos Estados Unidos, explica à CNN que “o que provavelmente não está a ser contabilizado é um grande número de pessoas com sintomas ou minimamente sintomáticas, portanto, o denominador da equação provavelmente será muito maior”, acrescenta ainda “a minha impressão e a de muitos dos meus colegas é que a taxa final de mortalidade de casos é inferior a 2%”.

O Covid-19 infetou mais pessoas do que os vírus que causaram o SARS e o MERS e, por esta altura, já morreram mais pessoas do que os anteriores surtos combinados. O SARS matou 774 pessoas, enquanto o MERS matou pelo menos 828 pessoas desde 2012, o Covid-19 já ultrapassou as 1.800 mortes – todas em território chinês, à exceção de cinco casos.

O estudo também contempla a infeção de pessoal médico, a natureza contagiosa do vírus colocou em risco estes trabalhadores e, no dia 11 de fevereiro, mais de 3.000 funcionários de hospitais ou outros centros médicos foram confirmados como infetados pelo vírus, dos quais 1.716 foram confirmados através de testes de ácido nucleico. Dos casos confirmados, apenas um pequeno número resultou em morte – aproximadamente 0,3%, segundo os autores.

Já morreram mais de duas mil pessoas infetadas pelo Covid-19, e são conhecidos mais de 75 mil casos confirmados de infeção, segundo os dados da CNN.