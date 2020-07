EUA avalia possível bloqueio ao TikTok e colocar a rede social na mesma ‘lista negra’ da Huawei

A administração Trump está empenhada em limitar a ação de empresas chinesas nos Estados Unidos e também em evitar que os norte-americanos recorram às redes sociais chinesas. Por isso, Washington pondera colocar o TikTok numa “lista negra” para impedir a progressão da rede social chinesa nos EUA, impedindo que dados pessoais de norte-americanos acabem em base de dados chinesas.

A Casa Branca deverá decidir dentro de um mês se avança com o bloqueio.

De acordo com o Financial Times, a Casa Branca suspeita que dados privados de norte-americanos que usem o TikTok possam estar já acessíveis à China. Assim, o jornal anglo-saxónico refere que a administração Trump está a ponderar colocar a BytDance, empresa que controla o TikTok, na lista negra do Departamento do Comércio, restringindo a sua atividade no mercado norte-americano – é a mesma lista em que foi colocada a Huawei, a gigante das telecomunicações chinesa, por alegada ligação entre a empresa e o Partido Comunista da China.

Se o bloqueio ao TikTok for adiante, as restrições também se aplicariam ao software utilizado pela rede social de vídeos curtos. Assim, a Apple e outras empresas não conseguiriam forneceres atualizações da rede social aos utilizadores.