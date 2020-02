EUA avisa Espanha: “Não podemos correr o risco de partilhar informação com o partido comunista chinês”

Depois de avisar Portugal para a “necessidade de proteção” relativamente à inclusão da Huawei no processo de implementação do 5G, Robert Strayer, o vice-secretário Adjunto do Departamento de Estado para a Comunicação Cibernética e Internacional e para a Política de Tecnologia de Informação dos Estados Unidos, fez o mesmo aviso a Espanha. Assim, e de acordo com este governante, o país vizinho deve substituir os serviços da Huawei pelos da Nokia, Ericson ou Samsung na implementação da tecnologia 5G, de acordo com o El Economista.

“Não podemos correr o risco de partilhar informação com o partido comunista chinês”, justifica o diplomata norte-americano, na sua visita à embaixada dos Estados Unidos em Madrid. Descreveu os serviços da Huawei como “pouco confiáveis” e explicou que os Estados Unidos não vão poder partilhar informações com os países da União Europeia que utilizem os serviços da multinacional chinesa.

“Sabemos que existem fornecedores confiáveis e com tecnologia à altura da Huawei como a Ericson, a Nokia e Samsung. Nos Estados Unidos estamos a recorrer a essas empresas para implementar a tecnologia 5G em diversas cidades”, acrescentou Robert Strayer.

Já a Huawei acusa os Estados Unidos de querer destruir os negócios da empresa. No entanto, até ao momento já assinou um total de 91 contratos comerciais 5G.