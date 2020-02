EUA confirmam primeira morte por coronavírus

Os EUA anunciaram a primeira morte por coronavírus este sábado, 29 de fevereiro, avançam os meios de comunicação CNN, CNBC e The New York Times. A notícia foi confirmada pelo Departamento de Saúde dos EUA, afirmando que a morte aconteceu no estado de Washington.

“É um dia triste em nosso estado ao sabermos que um cidadão morreu pelo Covid-19. Os nossos corações estão com a sua família e os seus amigos”, disse o governador do estado, Jay Inslee, em comunicado.

“Estamos a fortalecer a nossa preparação e nossa capacidade de resposta. Estou comprometido em manter os moradores de Washington saudáveis, seguros e informados”, afirmou Inslee. Os meios de comunicação apontam que a vítima é do sexo feminino e tinha 60 anos.

Os EUA confirmaram que três pessoas foram infetadas pelo vírus de forma não identificada. Sabe-se que os doentes são uma mulher do estado da Califórnia, que tem problemas de saúde crónicos, um aluno do ensino secundário de Washington e um funcionário de uma escola em Portland, no estado de Oregon. De acordo com os relatórios, os doentes não tinham realizado viagens ao exterior ou tido contacto próximo com alguém infetado.

O governo de Trump restringiu as viagens à China depois de terem surgido os primeiros casos suspeitos, e anunciou entretanto novas restrições para passageiros que tenham estado no Irão e aprovou medidas adicionais para quem chegue de Itália e Coreia do Sul.