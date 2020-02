EUA: coronavírus não prejudica, por enquanto, a ‘phase 1’ do acordo comercial com a China

Os Estados Unidos não esperam por enquanto um impacto negativo do coronavírus no ‘phase 1’ do acordo comercial com a China, segundo declarações do secretário do tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, à Reuters, esta segunda-feira. Washington admite, contudo, que a situação possa mudar nas próximas semanas, à medida que mais informação sobre o surto vá sendo disponibilizada.

“Não espero que [o coronavírus] tenha implicações na ‘Phase 1’. Com base em tudo o que sabemos e onde está o vírus agora, não espero que seja surja alguma implicação negativa”, disse Mnuchin, admitindo “que isso pode mudar à medida que a situação se desenrola”.

O secretário do tesouro norte-americano reconheceu que o coronavírus pode atrasar o início das negociações sobre o aprofundamento do acordo comercial com Pequim, mas garantiu não estar preocupado com esse cenário.

A situação relativa ao coronavírus é preocupante, apesar de se contarem 25.077 casos de pessoas que estavam infetadas e recuperaram. O número de casos confirmados com coronavírus já subiu para 79.360 pessoas infetadas, sendo que o número de mortos ascende a 2.619.

O número de casos de contágio por coronavírus fora da China aumentou durante o fim-de-semana, em particular no Japão, Coreia do Sul, Irão e Itália. Além da situação vivida em Itália, na Coreia do Sul o número de casos confirmados é de 763.

Depois de um extremar de posições e de o afirmar de uma guerra comercial, Estados Unidos e a China assinaram um primeiro acordo comercial em 15 de janeiro. A assinatura da ‘Phase 1’ do acordo comercial foi entendido pelos investidores como um sinal de progresso.

Com este primeiro passo, Pequim espera aumentar as importações de bens e serviços para os EUA em 200 mil milhões de dólares e Washington, em troca, vai reverter algumas das tarifas alfandegárias impostas a produtos chinesas. O documento também prevê o aumento de 54 mil milhões de dólares em importações de energia, 78 mil milhões de dólares em produtos fabricados e 38 mil milhões de dólares de importações adicionais em serviços.