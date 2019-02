EUA: Estímulo fiscal de Trump impulsiona crescimento de 2,9% em 2018

O PIB norte-americano avançou 2,6% no quarto trimestre de 2018 sendo que a economia dos EUA fechou o ano com um crescimento de 2,9% no conjunto do ano. Os dados de crescimento da economia norte-americana estão a ser encarados com grande otimismo pelos analistas, sobretudo tendo em conta as previsões que vaticinavam um crescimento de 2,2%.

Os números agora conhecidos, referentes a 2018, demonstram, de acordo com os analistas, a solidez da economia norte-americana impulsionada sobretudo pelo agressivo estímulo fiscal conferido pelo presidente Donald Trump através de cortes nos impostos para as empresas e um alívio fiscal, embora numa escala menor, aos trabalhadores.

