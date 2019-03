EUA investigam processo de aprovação do Boeing 737 MAX

O Departamento de Transportes dos EUA abriu uma investigação sobre a aprovação dos modelos do avião Boeing 737 MAX por parte da Administração Federal de Aviação (FAA, na inglesa). Em seis meses este modelo caiu por duas vezes, tendo provocado 346 mortes.

Segundo o jornal “Expansión”, que cita o “Wall Street Journal”, este é um processo considerado incomum, no qual as autoridades dos transportes aéreos norte-americanas tentam determinar se existiram possíveis falhas nas aprovações federais de segurança para as novas aeronaves, do modelo do Boeing 737 MAX 8.

A investigação concentra-se sobretudo, num sistema de segurança que já tinha sido implicado no acidente da Lion Air a 29 de outubro, que matou 189 pessoas, segundo um funcionário do Governo citado pelo jornal norte-americano.

As autoridades de aviação estão a investigar se o sistema antibloqueio poderá ter desempenhado um papel determinante no acidente da Ethiopian Airlines na semana passada, que matou outras 157 pessoas a bordo, depois do ministro dos Transportes da Etiópia, Dagmawit Moges, ter referido que existiam “semelhanças claras” entre os dois acidentes.

O presidente e CEO da Boeing, Dennis Muilenburg, divulgou uma declaração na qual indica que os investigadores continuam a trabalhar para retirarem “conclusões definitivas” do último acidente, estando a Boeing também a finalizar o desenvolvimento de uma atualização do software para aviões, bem como uma revisão do treino do piloto para abordar o comportamento da lei do controlo de voo.

De acordo com o CEO da Boeing, a empresa “continua a apoiar a investigação e está a trabalhar com as autoridades para avaliar novas informações à medida que elas se vão tornando disponíveis”.