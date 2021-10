EUA: Presidente da Fed de Philadelphia vê economia perto do valor alvo para a inflação

A economia norte-americana encontra-se próxima dos valores definidos para uma subida das taxas de juro diretoras pela Reserva Federal no capítulo da inflação, embora os dados relativos ao mercado laboral possam ainda demorar um ano ou mais a chegar ao mesmo nível, apontou o presidente da Reserva Federal de Philadelphia em exclusivo à Reuters.

“Teremos de ver como se desenrola a situação nos próximos meses, mas creio que estamos muito próximos de atingir ou até já atingimos o nosso objetivo manter a inflação ligeiramente acima de 2%, de forma a colocar a média de longo prazo neste valor”, afirmou Patrick Harker à Reuters, acrescentando que, “nesta altura, parece-me que a economia está já saudável o suficiente para tolerar ligeiros aumentos na taxa diretora”.

Ainda assim, Harker reiterou que, mesmo quando a Fed começar com o tapering, ou a redução gradual do programa de compra de ativos, a sua política se manterá acomodatícia, mas a um ritmo mais baixo. Apesar de não fazer atualmente parte do comité da Reserva Federal dos EUA, Harker poderá passar a votar nas decisões de política monetária no próximo ano, dada a necessidade de substituir Eric Rosengren, o presidente da Fed de Boston que se retirará este ano por questões de saúde.

O chefe da Fed de Philadelphia antecipou ainda que a inflação venha a baixar nas próximas leituras, depois de exibir valores que levantaram algumas preocupações pela rápida evolução de preços durante grande parte deste ano.

Harker acrescentou ainda que apoia a decisão de começar a diminuir gradualmente o programa de compras da Fed já a partir de novembro, perspetivando um aumento das taxas de juro para o final do próximo ano ou início de 2023.