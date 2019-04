EUA vão ter banco exclusivamente móvel. Entidade terá tecnologia portuguesa

A plataforma de prevenção de fraude da portuguesa Feedzai vai ser usada pela norte-americana Varo Money, que conseguiu aprovação preliminar para se tornar no primeiro banco exclusivamente móvel dos Estados Unidos.

O acordo entre as duas empresas, que é anunciado hoje, prevê a utilização do motor de risco concebido pela Feedzai com base em inteligência artificial no processo de expansão da Varo Money, neste caso através do ‘mobile banking’, cujas operações são realizadas apenas através de uma aplicação instalada no ‘smartphone’.

O cofundador e diretor executivo da Feedzai, Nuno Sebastião, caracteriza a Varo como “líder na transformação da banca digital” e afirma que as duas empresas têm abordagens similares no que respeita a tecnologias que fornecem “o que será melhor para os clientes”.

A Varo Money, que foi fundada em 2015 com a “missão social” de “baixar o custo” das ferramentas financeiras, aguarda a autorização final do gabinete regulador da banca, Office of the Comptroller of the Currency, para se tornar num banco de alcance nacional nos Estados Unidos.

A parceria tecnológica com a Feedzai acontece num momento em que está a construir a sua infraestrutura para ter “mais desempenho” que os bancos tradicionais, segundo a empresa, ao mesmo tempo que promete aos clientes finais uma plataforma bancária “inteligente” e exclusivamente via aplicação móvel.

A ideia é que seja possível assegurar o mercado e o regulador de que a infraestrutura utilizada para permitir a utilização e abertura de contas tem uma componente antifraude e antirisco.

“A segurança e experiência dos clientes é uma prioridade de topo na Varo”, assegurou o diretor executivo da empresa, Colin Walsh.

O supervisor deu autorização preliminar ao pedido para a criação da Varo Bank em setembro de 2018, algo que Colin Walsh considerou ser um “momento histórico” no setor financeiro.

Entre os produtos promovidos pela Varo estão a abertura de contas sem custos de manutenção mensais e sem cobrança de transações no estrangeiro.

A tecnologia da Feedzai será usada com base numa implementação na nuvem.

A empresa liderada por Nuno Sebastião tinha também anunciado, em dezembro de 2018, a assinatura de um contrato com o banco Citi para fornecer a sua tecnologia de monitorização de risco baseada em inteligência artificial.