Euro sobe face ao dólar após acordo entre Bruxelas e Roma

O euro registou hoje ganhos acentuados face ao dólar, após ter sido anunciado que a Comissão Europeia e o Governo italiano chegaram a acordo relativamente ao plano orçamental de Itália para 2019.

Às 18:15 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1427 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,1353 dólares.

A moeda única, que também subiu face à libra esterlina, beneficiou do acordo anunciado hoje em Bruxelas entre a Comissão Europeia e o Governo italiano sobre o orçamento de Itália para o próximo ano.

O ‘braço de ferro’ entre Bruxelas e Roma, que durava desde meados de outubro, chegou ao fim, após o Governo italiano ter cedido e proposto a redução do défice público de 2,4% para 2,04% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, com o objetivo de evitar um Procedimento por Défice Excessivo.

Divisas……….hoje……………..terça-feira

Euro/dólar……1,1427………………..1,1353

Euro/libra……0,90287………………0,89924

Euro/iene……..128,20……………….127,84

Dólar/iene…….112,18……………….112,60