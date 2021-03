O Bloco de Esquerda ainda não teve resposta às questões enviadas ao Ministério das Finanças sobre o interesse do Novo Banco na aquisição de uma participação no EuroBic, adiantou Mariana Mortágua ao Jornal Económico.

“Ainda não foi [respondido], mas está no prazo”, disse a parlamentar bloquista. Em causa está a pergunta ao Governo entregue pelo Bloco de Esquerda no Parlamento a 26 de março, que teve como destinatário o Ministro das Finanças, João Leão, aquando da notícia avançada pelo Jornal Económico de que a instituição presidida por António Ramalho estava a avaliar a possibilidade de adquirir uma participação maioritária no EuroBic, no âmbito do processo competitivo de venda lançado no início deste ano.

