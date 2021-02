A venda do EuroBic voltou a acelerar. O impasse nas negociações com o investidor libanês que se propôs a comprar a posição de 42,5% de Isabel dos Santos no banco, a par das dificuldades colocadas pelos processos em separado com outros interessados para a venda de uma posição maioritária na instituição acabou por ditar, no início do ano, a abertura de um processo competitivo. O Jornal Económico (JE) sabe que o Novo Banco e o Banco CTT são algumas das entidades que estão a avaliar o interesse na compra do EuroBic no âmbito deste processo que deverá levar à constituição de uma short-list de seis potenciais compradores até ao início de março.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor