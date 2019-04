Eurodeputada questiona Comissão Europeia sobre elevados preços da TAP para a Madeira

A eurodeputada do PSD, Claúdia Monteiro de Aguiar, questionou a comissão europeia sobre os elevados preços praticados pela TAP na rota da Madeira. A social democrata perguntou ainda se está prevista alguma acção no sentido de aferir o motivo para os elevados preços da ligação aérea e se está a ser ponderada algum processo de infracção por o Governo de Portugal não estar a cumprir com as obrigações de serviço público.

“A aplicação do princípio da continuidade territorial, que compete ao Estado Português assegurar, acaba por falhar quando assistimos a estes valores, incomportáveis para a maioria dos nossos residentes”, disse Claúdia Monteiro de Aguiar. A social democrata acrescentou que Pedro Marques, antigo ministro da República e actual candidato do PS ao Parlamento Europeu, “nada fez” para evitar a escalada de preços.

A social democrata lembrou que foi Pedro Marques, como ministro, que no processo de reconfiguração da TAP não acautelou “nenhuma das preocupações dos madeirenses”, e que deixou na gaveta a revisão do subsídio de mobilidade.

Claúdia Monteiro de Aguiar ainda criticou a recusa de Pedro Marques em participar, enquanto Ministro, na Comissão de Inquérito à TAP instaurada pela Assembleia Regional, refugiando-se em artifícios legais.