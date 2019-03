Eurodeputados do PCP foram os que mais questões orais colocaram às instituições europeias

Os eurodeputados do Partido Comunista (PCP) produziram entre 2014-2019 quase 50 perguntas orais às instituições da União Europeia (UE). Dados recolhidos pelo Jornal Económico junto do Parlamento Europeu mostram que, nos últimos cinco anos, os eurodeputados do PCP fizeram mais perguntas à UE do que os restantes partidos, mesmo aqueles que têm um maior número de eurodeputados.

Esta sexta-feira, o PCP apresentou um balanço dos últimos cinco anos de intervenção na UE. O eurodeputado comunista, João Ferreira, deu conta que, no que toca a questionar as instituições europeias, o PCP é recordista. Segundo o partido, os deputados João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Zuber e João Pimenta Lopes – que substituiu Inês Zuber, em 1 de Fevereiro de 2016 – produziram 1262 perguntas às instituições da UE, mais do que todos os outros eurodeputados portugueses em conjunto.

Uma análise feita pelo Jornal Económico, que considerou apenas o número de perguntas orais feitas pelos eurodeputados, mostra que os quatro deputados comunistas endereçaram, em conjunto, 46 perguntas à UE. Segue-se o Partido Socialista (PS), que elegeu nas últimas eleições oito eurodeputados. Apesar de ser o partido com mais deputados no Parlamento Europeu, o PS apenas questionou as instituições europeias 43 vezes durante os cinco anos de legislatura.

O Bloco de Esquerda (BE) foi o terceiro partido com mais perguntas orais (29), ainda que tenha apenas uma eurodeputada: Marisa Matias. Já os eurodeputados da coligação entre o PSD/CDS questionaram as instituições europeias 24 vezes. Segue-se o Movimento Partido da Terra (MPT), com 14 perguntas feitas por José Inácio Faria e o Partido Democrático Republicano (PDR), de António Marinho e Pinto, com 6 perguntas orais feitas em cinco anos.

Se considerarmos cada eurodeputado individualmente, Marisa Matias bate os restantes deputados portugueses no Parlamento Europeu, com 29 perguntas orais. Seguem-se a eurodeputada socialista Ana Gomes (18 perguntas orais), os comunistas João Ferreira e João Pimenta Lopes (ambos com 16), José Inácio Faria (14), o comunista Miguel Viegas (16) e a socialista Liliana Rodrigues (8).

Já o eurodeputado e cabeça de lista do PSD as próximas eleições europeias, Paulo Rangel, nunca questionou oralmente nenhuma das instituições europeias. Com apenas uma pergunta em cinco anos, estão também o democrata-cristão Nuno Melo, bem como os socialistas Francisco Assis, Maria João Rodrigues e Manuel Silva Pereira.