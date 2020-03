Eurogrupo faz hoje balanço do impacto do coronavírus na economia

Os ministros das Finanças da zona euro reúnem esta quarta-feira por teleconferência para coordenar as respostas dos países ao surto do coronavírus, num encontro extraordinário que irá incluir também Estados fora da moeda única.

“Para fazer um balanço dos recentes desenvolvimentos económicos e financeiros e coordenar as respostas nacionais à propagação do COVID-19, decidi organizar uma teleconferência do Eurogrupo + (incluíndo Estados-membros fora do euro) a 4 de março”, escreveu o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, numa publicação no Twitter, na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro.

A reunião dos ministros das Finanças do Eurogrupo ocorre depois de os países do G7 terem reunido esta terça-feira. Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido anunciaram estar prontos para “utilizar todos os instrumentos apropriados” com o objetivo de diminuir o impacto económico do surto. Os ministros das Finanças e os bancos centrais do G7 assinalaram ainda estar prontos para agir, “incluindo adotar medidas orçamentais se for apropriado” para apoiar apoiar a economia”.

Nos Estados Unidos, a Reserva Federal norte-americana já anunciou um corte da taxa de juro directora de 50 pontos base para um intervalo entre 1% e 1,25%, com o objetivo de mitigar os efeitos do surto na economia.

O coronavírus já provocou mais de três mil mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países desde que foi detetado em dezembro na China, mas das pessoas infetadas, cerca de 45 mil recuperaram.